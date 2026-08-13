Росіяни атакували підприємства у Чернігові

Уночі й зранку росіяни атакували ударними БпЛА Чернігів: під ударами були декілька підприємств та автокооперативи.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його даними, уночі й зранку росіяни атакували Чернігів "геранями". Влучання на декількох локаціях, на місцях влучань працювали вогнеборці.

"Уночі "гербера" влучила по АЗС у Ріпкинській громаді – пожежу там загасили. У громаді також пошкоджені будинки", – разповів він також.

Учора ввечері росіяни вдарили "герберою" по Городні. Загорілася господарська будівля, пошкоджене житло. Постраждала 10-річна дівчинка – у неї садна, дитина отримала стрес, розповів Чаус.

Нагадаємо:

В ніч на четвер, 13 серпня, ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині, виникла пожежа.

Під час чергової російської атаки на Одещину шахед поцілив у пасажирський поїзд, загинули машиніста та помічник машиніста.