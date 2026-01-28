Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Атака ворожих БпЛА призвела до знеструмлення у низці населених пунктів Чернігівщини

Альона Кириченко — 28 січня, 13:10
Атака ворожих БпЛА призвела до знеструмлення у низці населених пунктів Чернігівщини
Ілюстративне фото
Getty Images

28 січня близько 5 ранку було влучання "гераней" по енергообʼєкту в Семенівській громаді Чернігівської області. Тому у низці населених пунктів зараз немає світла.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, на місці влучання - пожежа.

Крім цього, як поінформував Чаус, учора вдень через удар FPV-дроном пошкоджена оселя в Семенівці. Був скид із БпЛА в селі Семенівської громади - загорівся будинок.

Він додав, що уночі була атака "гераней" по одному з підприємств у Бахмацькій громаді. Пошкоджений резервуар і деяке інше обладнання.

За даними голови ОВА, усього за минулу добу було 26 обстрілів. 40 вибухів.

Нагадаємо:

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

Чернігів війна електроенергія енергетика

енергетика

Атака ворожих БпЛА призвела до знеструмлення у низці населених пунктів Чернігівщини
В Україні масові відключення електроенергії через обстріли та негоду
В деяких областях України ввели аварійні відключення світла

Останні новини