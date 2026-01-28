Атака ворожих БпЛА призвела до знеструмлення у низці населених пунктів Чернігівщини

28 січня близько 5 ранку було влучання "гераней" по енергообʼєкту в Семенівській громаді Чернігівської області. Тому у низці населених пунктів зараз немає світла.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, на місці влучання - пожежа.

Крім цього, як поінформував Чаус, учора вдень через удар FPV-дроном пошкоджена оселя в Семенівці. Був скид із БпЛА в селі Семенівської громади - загорівся будинок.

Він додав, що уночі була атака "гераней" по одному з підприємств у Бахмацькій громаді. Пошкоджений резервуар і деяке інше обладнання.

За даними голови ОВА, усього за минулу добу було 26 обстрілів. 40 вибухів.

Нагадаємо:

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.