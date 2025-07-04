Армія РФ пошкодила в Києві обладнання ДТЕК та знищила дві трансформаторні підстанції

Під час масованої ворожої атаки на Київ було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйнувано дві трансформаторні підстанції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Енергетики підключили всі домівки до резервних схем живлення. Наразі всі родини знову зі світлом, зазначили в ДТЕК.

Тривають роботи з відновлення обладнання.

Нагадаємо:

В ніч проти 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста.

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

Також пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

Крім цього, було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".

Внаслідок російської атаки в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах Києва тимчасово припинено розподіл газу до будинків.