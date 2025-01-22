АРМА передало в управління одного з найбільших виробників ягід і розповіло про перешкоди

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) уклало договір управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода". Управителем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

В консорціум входять три компанії: ТОВ УК "Євро-сервіс", ТОВ "Паркінг Комфорт" і ТОВ "Беррі Хаб Плюс". Очолює консорциум Ліана Пінькевич.

Рішення передати корпоративні права, обладнання та нерухомість "Української ягоди" до АРМА ухвалив Личаківський районний суд Львова. Незалежна оцінка визначила вартість активу в 6,5 млн грн.

В АРМА розповіли, що процес передачі майна супроводжувався перешкодами: власник арештованого активу чинив перешкоди та порушив судову заборону на користування майном. Через це було відкрито кримінальне провадження за статтею 382 ККУ (невиконання судового рішення).

"Ми подолали всі перешкоди та забезпечили законне й ефективне управління активом. Всі кошти від його використання надходитимуть до державного бюджету", — зазначив директор Департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

Управитель зобов'язується здійснювати регулярні платежі до бюджету України та забезпечувати щомісячний гарантійний платіж за власний рахунок навіть за відсутності доходів від управління.

Нагадаємо:

Шевченківський районний суд Києва заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майно АТ "Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського.