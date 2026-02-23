Американці хочуть викупити родовище російського “Лукойлу” в Іраку

Американська енергетична компанія Chevron підписала угоду про вивчення можливостей купівлі іракського проєкту West Qurna 2, що контролюється російською енергетичною компанією "Лукойл".

Про це повідомляє Bloomberg.

West Qurna 2 – друге за величиною нафтове родовище Іраку, що виробляє близько 480 тис. барелів на добу. 75% акцій проєкту належать "Лукойлу".

Угода між іракською державною Basra Oil Company, американською Chevron та російіським "Лукойлом" встановлює тимчасовий перехід проєкту у власність Basra, яка потім передасть його Chevron після завершення угоди про купівлю.

Також Chevron отримала виключні права на перемовини щодо купівлі впродовж року та зможе отримувати конфіденційні дані про роботу родовища.

Читайте також: Удар по барелях: наслідки санкцій Трампа проти "Лукойлу" та "Роснефти"

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти". Після цього ці компанії почали розпродавати свої міжнародні підсанкційні.

Також раніше повідомлялося, що Ірак націоналізує родовище West Qurna 2 на 12 місяців.

На початку січня 2026 року Chevron та Quantum Energy подали спільну заявку на придбання міжнародних активів "Лукойлу" на 22 млрд дол.