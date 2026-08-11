Мобільних операторів можуть зобов'язати підтримувати зв'язок без світла протягом кількох діб

Міністерство цифрової трансформації веде діалог з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії прагне, щоб базові станції могли працювати автономно протягом кількох діб.

Про це в інтерв'ю ЕП розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук.

"Ми хочемо збільшити кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту. Це дуже проста метрика", – сказала вона. На уточнення, про яку саме тривалість автономної роботи йдеться, Ферчук відповіла, що йдеться про кілька діб.

За її словами, Мінцифри вже активно працює з мобільними операторами над підготовкою мереж до можливих відключень електроенергії взимку. Водночас у міністерстві поки не уточнюють, шляхом яких саме рішень оператори мають забезпечити таку тривалу автономність.

Окремо Мінцифри планує цифровізувати взаємодію з операторами під час блекаутів. Йдеться про автоматичне отримання інформації щодо стану базових станцій та створення системи для моніторингу їхньої роботи.

"Можете уявити кількість базових станцій, які потребуватимуть ручного виїзду людини й втручання. Ми хочемо автоматизувати цей процес, щоб інформування відбувалося автоматично, а в нас був доступ до моніторингу й візуалізації роботи системи", – пояснила Ферчук.

Додано 19:50:

У Мінцифри уточнили, що наразі 92% базових станцій мобільного зв'язку можуть працювати без електропостачання до 8 годин. З огляду на прогнозований складний осінньо-зимовий період, у відомстві потенційно розглядають можливість підвищення вимог до резервного живлення базових станцій.

"Водночас перед ухваленням такого рішення проведемо додаткові консультації з мобільними операторами, щоб оцінити їхню готовність та можливості забезпечити відповідний рівень автономності", – уточнили в міністерстві.

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Мобільних операторів просять заправитися: зв'язок при відключеннях світла забезпечать генератори

Нагадаємо:

У 2024 Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) вимагав, щоб щонайменше 25% базових станцій у кожній області були підключені до генераторів із запасом пального або мали змінні акумуляторні блоки, розраховані на 72 години без електроенергії. Для решти мережі базовим орієнтиром була автономна робота близько 10 годин.

У 2025 році вимоги передбачали збільшення частки базових станцій із генераторами від 50% і більше залежно від ризиків у конкретному регіоні. Тоді, за словами співрозмовника ЕП на телеком-ринку, для виконання цих вимог операторам було потрібно закупити близько 15 тис. додаткових генераторів.