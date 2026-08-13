Уряд виділив прифронтовим громадам 2,3 мільярда гривень: дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами громад.

Про це повідомив прем'єрміністр України Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів України.

На засіданні уряд розподілилив дотації між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів, зазначив очільник уряду.

"Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників", – написав він у Телеграм.

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Окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій, зазначив він.

Мінфін розповів про розподіл між областями.

Чернігівська область отримає 33,5 млн грн (5 бюджетів), Херсонська — 39,1 млн грн (17 бюджетів), Харківська — 627,2 млн грн (34 бюджети), Сумська — 206,8 млн грн (24 бюджети), Одеська — 104,1 млн грн (19 бюджетів).

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Для Миколаївської області передбачено 12,3 млн грн (9 бюджетів), Луганська отримає 6,1 млн грн (4 бюджети), Запорізька — 520,1 млн грн (24 бюджети), Донецька — 409,6 млн грн (28 бюджетів), Дніпропетровська — 314,8 млн грн (20 бюджетів).

Нагадаємо:

Раніше уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти – це понад сто проєктів у регіонах.