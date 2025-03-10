В Україні середня зарплата зростає третій місяць поспіль
У лютому середня зарплата в Україні збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше, ніж у січні. Загалом середня зарплата зростає третій місяць поспіль.
Про це йдеться в дослідженні Work.ua.
Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:
- Київщині — 26 500 грн, +500 грн до січня;
- Львівщині — 24 900 грн, +900 грн;
- Одещині — 22 500 грн, +500 грн;
- Харківщині — 21 500 грн, +500 грн.
У Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним — 22 500 грн.
Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
- "Телекомунікації та зв’язок" — 30 000 грн, +9% до січня;
- "Страхування" — 27 750 грн, +7%;
- "ЗМІ, видавництво, поліграфія" — 24 000 грн, +7%;
- "IT, комп’ютери, інтернет" — 29 250 грн, +6%;
- "Будівництво, архітектура" — 30 000 грн, +5%;
- "Нерухомість" — 50 000 грн, +5%;
- "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 50 000 грн, +5%.
Згідно з дослідженням, у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.
Третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.
У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:
- "Робочі спеціальності, виробництво" — 16 703 вакансії, +5% до січня;
- "Сфера обслуговування" — 14 535, +5%;
- "Продаж, закупівля" — 12 450, +5%;
- "Роздрібна торгівля" — 11 392, +5%;
- "Логістика, склад, ЗЕД" — 10 314, +4%.
Серед шукачів у лютому найбільше було таких спеціалістів:
- продавець-консультант;
- адміністратор;
- менеджер з продажу;
- водій;
- бухгалтер;
- офіс-менеджер;
- менеджер із роботи з клієнтами;
- бармен;
- SMM-спеціаліст;
- менеджер з персоналу.
Нагадаємо:
Кількість вакансій на українському ринку праці у січні зросла до 94 985, що на 7% більше, ніж в грудні. Щодо рівня зарплат, то медіана по Україні була на рівні 24 000 грн.