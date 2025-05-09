В Україні щомісяця зростають зарплати: в яких сферах пропонують найвищі доходи

Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

"Від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком — показник зріс до 24 500 грн. Як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 тис. грн), брокери (60 тис. грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 тис. грн), водії-міжнародники (55 тис. грн), акумуляторники, рієлтори та трейдери (по 52,5 тис. грн).

Зокрема, виріс дохід у категоріях

"транспорт/автобізнес" - 35 тис. грн, (+8% до березня),

"продаж/закупівля" - 32,5 тис. грн (+5%),

"юриспруденція" - 25 тис. грн (+5%),

"страхування" - майже 26 тис. грн (+4%).

Нагадаємо:

Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії.