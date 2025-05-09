В Украине рекордно выросло количество вакансий для людей без опыта и студентов

В Украине в апреле в 56% вакансий работодатели ожидали от соискателей опыт работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

"Для сравнения, год назад таких было 39%. Вероятно, для преодоления дефицита кадров работодатели все чаще готовы снижать требования к кандидатам и вкладываться в их обучение", - говорится в сообщении.

Еще одна тенденция - увеличение количества работы для студентов: людей, которые параллельно получают образование, готовы нанимать на 25% вакансий компании.

Также неизменно растет количество вакансий от Сил обороны - в апреле их было 9,3 тыс., однако количество откликов на них после роста заинтересованности соискателей такой работы в марте снова начало уменьшаться.

Среди соискателей, откликнувшихся на вакансии Сил обороны в апреле, 56% мужчин и 44% женщин.

Что касается возрастных групп, то это в основном люди в возрасте 35-44 года (30% от всех откликов).

Напомним:

Средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле достигла 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн.

Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы - контроль за содержанием объявлений о вакансиях.