Посадовця митниці підозрюють у розтраті бюджету на реконструкції митного поста

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому директору департаменту Державної митної служби України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2021 році він очолював тендерний комітет під час реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ" на кордоні з Румунією. Це був бюджетний проєкт модернізації митної інфраструктури вартістю майже 105 млн грн.

Слідство встановило, що переможцем тендеру стала столична компанія, хоча були дві дешевші пропозиції.

Після завершення робіт у 2022 році посадовець прийняв об'єкт і підписав акти виконаних робіт без належної перевірки розрахунків підрядника.

"Експертизи показали, що вартість частини будівельних матеріалів в актах була завищена на 3,2 млн грн", – повідомляє прокуратура.

Колишньому посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді понад 660 тис.грн застави.

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