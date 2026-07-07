Зеленський ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію санкції проти постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу.

Про це говориться на сайті президента України.

Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів.

Зокрема, санкції застосовані щодо компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 юридичних і 42 фізичні особи.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр "Буревісник", що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок "Мальва" калібру 152-мм, а також компанія "КАМ-Інжиніринг", що є важливою ланкою у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

"Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на ВПК, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною", – додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 10 російських мобільних операторів, інтернет-провайдерів і компаній супутникового зв'язку.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про санкції проти російських та іранських компаній, причетних до обслуговування ВПК РФ.