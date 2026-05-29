У БЕБ – кадрові чистки після корупційного скандалу

У територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Київській області, де на хабарництві викрили двох співробітників, відбудуться кадрові та організаційні зміни.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський

"Унаслідок вчорашніх подій ухвалено рішення щодо кадрових та організаційних змін у Територіальному управлінні БЕБ у Київській області", – говориться у повідомленні.

"Коли хтось вирішує переплутати державну службу з "вирішенням питань", то відповідальність несуть не лише виконавці. Висновки робимо швидко", – написав

він у Телеграм.

За словами Цивінського, паралельно у БЕБ посилюють внутрішній контроль.

"Під час трансформації БЕБ ми виявили проблему в законодавстві, яка фактично обмежує можливості нашого підрозділу внутрішнього контролю повноцінно виявляти та документувати корупцію всередині Бюро", – говориться у повідомленні.

Йдеться про неврегульованість між Законом України "Про Бюро економічної безпеки України" та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

Разом із профільним комітетом Верховної Ради вже БЕБ підготував необхідні зміни, комітет їх підтримав, тепер має бути остаточне ухвалення.

"Поки частину таких функцій виконують інші правоохоронні органи. А БЕБ працює над тим, щоб підрозділи внутрішнього контролю мали всі необхідні законні інструменти для своєчасного виявлення та припинення таких проявів", – написав Цивінський.

Він пообіцяв "працювати на випередження", будуючи модель, "у якій корупційні ризики виявляються та припиняються ще до того, як стають кримінальними провадженнями".

За його словами, для тих, хто приходить на державну службу служити державі, у такій системі немає жодних ризиків. А для тих, хто приходить "вирішувати питання", "будь-який прояв недоброчесності має ставати квитком на вихід".

Раніше ДБР разом із СБУ викрило двох співробітників Бюро економічної безпеки, яких підозрюють у вимаганні та одержанні хабарів за використання службового становища. Старший детектив територіального управління БЕБ у Київській області вимагав 15 тис. доларів у чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей.

