Торік в Україні жінки очолили третину нових компаній: в яких сферах

У 2025 році жінки очолили 12 757 нових компаній, що становить 34% від загальної кількості новостворених бізнесів. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Зазначається, що найбільше нових компаній з директорками традиційно реєструють у столиці — 12 290 бізнесів. Далі йдуть Львівщина (3 154 компанії), Дніпропетровщина (2 989), Київщина (2 399) та Одещина (2 391).

Втім, згідно з аналітикою, якщо подивитися на частку жінок серед керівників нових компаній, то лідирує Миколаївщина: 42% новостворених компаній там очолюють жінки. Високі показники також у Чернігівській (38%), Запорізькій (37%), Кіровоградській (37%) та Закарпатській (36%) областях.

Натомість найменша частка жінок-директорок у Львівській (30%), Івано-Франківській (30%), Хмельницькій (32%), Житомирській та Рівненській областях (по 33%).

Попри це, кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік на Івано-Франківщині (+27%), Миколаївщині (+24%) та Волині (+20%).

Згідно з аналітикою, за кількістю жінок-директорок новостворених компаній лідирує сфера оптової торгівлі: 5 429 бізнесів, або 15% від загальної кількості. Далі — громадські організації, нерухомість, ІТ та будівництво будівель.

Водночас найбільший гендерний дисбаланс у нових турагенціях: хоча нових бізнесів у цій сфері відкрилось не так багато, там частка директорок сягла 61%. За часткою керівників жінки також превалюють у сферах творчості та мистецтва, працевлаштування, HoReCa та у державному управлінні й обороні.

Водночас є галузі, де жінки досі представлені мінімально. Серед нових охоронних компаній лише 7% очолюють жінки. Низька частка також у фінансових послугах і страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд, йдеться в дослідженні.

Зазначається, що саме в деяких "традиційно чоловічих" галузях зафіксовано найшвидше зростання. Побільшало жінок-директорок у виробництві комп'ютерів (+76%), в ІТ (+72%) та у виробництві машин (+44%).

Загалом серед майже 1,5 млн компаній, що наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32% з них — 455 298 компаній, згідно з дослідженням.

Нагадаємо:

Понад 153 тисячі нових фопів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні з даними Єдиного державного реєстру. Це 61% від загальної кількості новостворених фопів у 2025 році.