Зеленський розповів про наслідки нових ударів РФ

За час від 11 жовтня в Україні було зафіксовано більш ніж 170 влучень по важливих обʼєктах енергетики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуються удари по нашій енергетиці. За час від 11 жовтня було більш ніж 170 влучань по важливих обʼєктах енергетики, і це при тому, що значну частину "шахедів" і частину ракет вдається збивати", – написав він у Телеграм.

У ніч на сьогодні росіяни застосували проти Києва серед інших три балістичні ракети з касетними боєголовками, які вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів, розповів Зеленський.

Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджені будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста.

"Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", – наголосив Зеленський.

Вдень у Києві та багатьох інших містах продовження повітряних тривог. Тривають удари. У Харкові уражена звичайна міська електричка. Під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, міста і села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини, Рівненщини.

"Ми знаємо від наших розвідок, що росіяни визначили пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів", – зазначив президент.

"Так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні", – додав він.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня зазнав руйнувань гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва.

У частині районів Києва 22 жовтня застосовують аварійні відключення через пошкодження обладнання, графіки на цих територіях наразі не діють.

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували підприємство з виробництва продуктів харчування на Одещині.