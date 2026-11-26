Верховна Рада отримала підписані президентом України законопроєкти про спрощення адміністрування ПДВ, посилення відповідальності за підкуп іноземних посадовців та про вдосконалення системи корпоративного управління ФГВФО.

Про це пресслужба апарату Верховної Ради України повідомляє у Телеграм.

Законопроєкт 5052-IX посилює відповідальність за підкуп іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС.

Інший підписаний Володимиром Зеленським законопроєкт 5064-IX передбачає розвиток електронної взаємодії між платниками податків і контролюючими органами, а також удосконалює податкову звітність та оформлення податкових накладних.

Третій законопроєкт, 5039-IX, вдосконалює систему корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до вимог євроінтеграції.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес та спрощення взаємодії платників податків із Державною податковою службою.

Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон, що передбачає посилення відповідальності за підкуп іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.