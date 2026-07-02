Завод "Лубнимаш" інвестував два мільйони доларів у збільшення потужностей
На Полтавщині завод "Лубнимаш" почав будувати виробничий комплекс, де вироблятимуть силоси великої місткості – до 50 тисяч кубометрів.
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
"Завод "Лубнимаш"почав будівництво виробничого комплексу площею 6 тис. кв. м. На новому майданчику вироблятимуть силоси великої місткості – до 50 тис кубометрів. Інвестиції в новий проект складають $2 млн", – написав він у Facebook.
Новий комплекс дозволить майже вдвічі збільшити виробничі потужності підприємства. Наразі завод у Лубнах щороку виробляє силоси із сумарною ємністю зберігання до 600 тис. тонн зерна. Після запуску нового цеху цей показник зросте до понад мільйона тонн.
У 2025 році "Лубнимаш" виробив зерносховища, силоси та бункери для зерна на понад мільярд гривень. Продукція заводу експортується на ринки Євросоюзу, перспективними для українського виробника є ринок Африки.
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