Мінрозвитку визначило 30 пріоритетних інвестпроєктів

Мінрозвитку вже визначило понад 30 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства у різних сферах інфраструктури на понад 5,7 млрд доларів, зокрема п'ять проєктів — у водному секторі.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Між тим, за оцінками RDNA5, потреби у відновленні та модернізації галузі вже зараз становлять 17,5 млрд доларів.

Тому Україна розвиває публічно-приватне партнерство, створює нові фінансові механізми та залучає міжнародних партнерів до підготовки та реалізації інвестиційних проєктів.

"Ми розробляємо нові фінансові інструменти та механізми публічно-приватного партнерства. Ми не лише мобілізуємо ресурси партнерів і просимо про підтримку України — ми створюємо можливості для інвестицій, запроваджуємо зрозумілі умови співпраці та формуємо рішення, готові до реалізації", — зазначила Шкрум.

Під час цьогорічної URC, за сприяння Європейської Комісії, Міністерство підписало з ЄІБ грантову угоду на 25 млн євро. Пріоритетом є надання допомоги прифронтовим та постраждалим регіонам. Також досягнуто домовленостей про початок роботи над залученням 100 млн євро від ЄІБ.

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Концесія у Чорноморському морському порту переходить до наступного етапу – офіційно розпочався конкурентний діалог щодо терміналів.