Туреччина налагодила власне виробництво локомотивів: продає африканцям

Турецька компанія Türkiye Rail System Vehicles Industry Inc повідомила про створення маневрового дизельного локомотива, повністю розробленого на власній виробничій базі, першим покупцем стала Танзанія.

Про це пише ЦТС.

Локомотив оснащений двигуном турецької розробки та розглядається як крок до розширення експортних можливостей турецького машинобудування, говориться у публікації.

DE 10000 – маневровий дизель-електричний локомотив із двигуном Özgün Motor, створеним у Туреччині. Розробка виконана у рамках співпраці TÜBİTAK та TÜRASAŞ у рамках програми KAMAG, яка підтримує створення ключових технологій усередині країни.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що проект став результатом політики розвитку національного залізничного виробництва та зміцнення технологічної незалежності галузі.

Локомотив збудовано з високим ступенем локалізації, а права інтелектуальної власності належать Туреччині.

Міністр зазначив, що розвиток вітчизняного залізничного виробництва дозволяє Туреччині не лише закривати внутрішні потреби, а й виходити на зовнішні ринки.

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