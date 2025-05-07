Індустріальний парк на Закарпатті розширить продукцію для вітроелектростанцій

В індустріальному парку "Френдлі Вінд Технолоджі" (Перечин, Закарпатська область), де виробляють вітроенергетичні установки, на літо 2025 планують запуск серійного виробництва нового виду продукції - лопатей для вітроелектростанцій.

Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, виробництво вітротурбін в індустріальному парку "Френдлі Вінд Технолоджі" вийшло на потужність 30 одиниць на рік.

"Це відповідає інвестиційній програмі розвитку парку, яка передбачає введення додаткових ліній виробництва на початку 2026 року та збільшення виробництва до 100 вітротурбін на рік", - зазначив Кисилевський.

За 2024 рік діяльність підприємств індустріального парку принесла понад 150 мільйонів гривень податків, з яких понад 100 мільйонів було спрямовано до бюджету міста Перечин.

Індустріальний парк "Френдлі Вінд Технолоджі" спеціалізується на енергетичному машинобудуванні. Тут розташоване єдине в Україні виробництво вітроенергетичних установок мультимегаватного класу. На підприємстві зайнято 1500 працівників.

Нагадаємо:

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. Серед них "Френдлі Вінд Технолоджі". Він отримав 14,54 млн грн на приєднання до електричних мереж.