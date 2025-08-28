Українська правда
УЗ відновила інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині

Андрій Муравський — 28 серпня, 11:15
Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Усі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки", – говориться у повідомленні.

"На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває", – додали в УЗ.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, додали в УЗ.

Нагадаємо:

Через пошкодження залізничної інфраструктури деякі поїзди тимчасово змінили маршрути. Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин придуть із затримкою 5 та більше годин. Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу.

