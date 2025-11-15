Закордонні активи "Лукойлу": США відтермінували санкції

Міністерство фінансів США продовжило термін, після якого наберуть чинності санкцій проти "Лукойлу", аби компанія могла провести операції з продажу міжнародних активів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Адміністрація Трампа зробила виняток із санкцій для деяких транзакцій ПАТ "Лукойл", посилюючи взаємодію з іноземними урядами та потенційними покупцями щодо міжнародних активів російської нафтової компанії", – говориться у повідомленні.

Міністерство фінансів США видало ліцензію на певні операції, пов'язані з роздрібними автозаправними станціями компанії та контрактами на продаж міжнародних активів компанії до 13 грудня, інформує Bloomberg.

Також виняток зробили для угод, що стосуються підрозділів "Лукойлу" в Болгарі – санкції відтермінували до 29 квітня, говориться у повідомленні.

Водночас, як розповіли анонімні джерела агентства, інтерес до покупки іноземних активів "Лукойлу" останніми днями зріс. Потенційні покупці з США, Європи та Перської затоки звернулися до Міністерства фінансів за дозволом на співпрацю з компанією.

Один із розглянутих варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також кілька більш дрібних угод, повідомляє Bloomberg.

"Лукойл" має частки в нафтопереробних заводах в Європі, а також значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану. Її бренд також поширюється на заправні станції від США до Бельгії та Румунії, нагадує агентство.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Велика Британія призупинила дію санкцій проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, аби дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Швейцарський торговий дім Gunvor заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Американська інвесткомпанія Carlyle вивчає варіанти покупки зарубіжних активів російського "Лукойлу", який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона розглядає варіанти купівлі цих активів.

Російський нафтогігант "Лукойл" повідомив, що перебуває в переговорах з потенційними покупцями своїх закордонних активів після санкцій з боку Великої Британії та США, а також через зрив угоди з Gunvor.