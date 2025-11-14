"Лукойл" шукає нових покупців для активів після зриву угоди з Gunvor

Російський нафтогігант "Лукойл" повідомив, що перебуває в переговорах з потенційними покупцями своїх закордонних активів після санкцій з боку Великої Британії та США, а також через зрив угоди з Gunvor.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Конкретні деталі угоди будуть оприлюднені після досягнення остаточних угод та отримання необхідних регуляторних дозволів", — йдеться в заяві компанії.

Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) минулого місяця оголосив нові санкції проти найбільших російських нафтокомпаній, "Лукойл" та "Роснефть", посилюючи тиск на президента Росії Володимира Путіна, щоб він завершив війну в Україні.

OFAC також видав загальну ліцензію, яка дала компаніям до 21 листопада для завершення угод з "Лукойл", включаючи будь-які придбання міжнародних активів московської нафтової компанії.

Російська компанія погодилася на продаж своїх міжнародних активів швейцарському трейдеру Gunvor, але ця угода була зірвана на початку цього місяця після того, як Мінфін США виявив своє неприязне ставлення до неї.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній. А Євросоюз вранці остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Американська інвесткомпанія Carlyle вивчає варіанти покупки зарубіжних активів російського "Лукойлу", який опинився під санкціями. Але поки компанія не ухвалила рішення, вона розглядає варіанти купівлі цих активів.