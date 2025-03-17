Уповноважений президента повідомив, за яких умов можуть бути скасовані санкції проти РФ

Західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України.

Про це Politico сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він заявив, що повернення країн, які так чи інакше ведуть бізнес з Росією, є питанням часу, але воно має відбутися за відповідних умов.

Економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російських енергоресурсів, за його словами, мають свої власні цілі, які можуть підштовхнути Росію припинити агресію та змусити укласти угоду про тривалий мир.

Наразі, зазначив Власюк, передчасно говорити про те, зняття яких саме санкцій має бути частиною можливих угод.

Він нагадав, що росіяни піднімають питання про скасування санкцій. "Принаймні деякі з них, що дає нам краще зрозуміти, які санкції є найболючішими, - зауважив Власюк. - Завжди добре знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом".

За словами Власюка, у рамках будь-якої тривалої угоди, яка мала б забезпечити гарантії безпеки для України, Київ домагатиметься справедливості для українського народу, включно з компенсацією, враховуючи масштаби жертв, які українці понесли.

Нагадаємо:

Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.