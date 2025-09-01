За тиждень підприємці отримали 1,3 мільярдів гривень доступних кредитів

За минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 567 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Йдеться про Державну програму "Доступні кредити 5-7-9%". Від банків державного сектору економіки бізнес отримав 396 кредитів на 0,6 млрд гривень, уточнило відомство.

"З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 18 591 кредит на 55,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 12 841 кредит на 26,8 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

За час дії воєнного стану в Україні видано 88 227 кредитів на 331,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 64 703 кредити на 168,6 млрд грн), з яких станом на 1 вересня поточного року:

– 47,74 млрд грн – на інвестиційні цілі;

– 77,03 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

– 47,34 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

– 46,28 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

– 2,99 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

– 57,29 млрд грн – на антивоєнні цілі;

– 40,33 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

"Усього з моменту старту Програми підписано 123 049 кредитних договорів на 421,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 85 179 договорів на 195,2 млрд гривень", – додає міністерство.