"Куратора Бессарабії" судитимуть за організацію підпільного покер-клубу

Бюро економічної безпеки завершило розслідування щодо п'ятьох учасників злочинної групи, які забезпечували роботу нелегального покерного клубу в Ізмаїлі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатором грального закладу був місцевий житель, відомий у кримінальному середовищі як "куратор Бессарабії". Він мав вплив на місцеві угруповання та контролював "спільну касу", до якої перераховував частину незаконних прибутків.

Підпільний заклад діяв під прикриттям спортивного клубу, без вивісок і реклами. До гри допускалися лише перевірені відвідувачі, інформує БЕБ.

Під час обшуків детективи вилучили столи для покеру, карти, фішки, комп'ютери, відеокамери, чорнові записи, телефони та готівку – 22 тис. доларів США, 60 тис. грн і 5,6 тис. євро. Суд наклав арешт на вилучене майно загальною вартістю близько 1,6 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили організатору та чотирьом його спільникам підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо:

У серпні Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомило про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, відомому у кримінальному середовищі як "куратор Бесарабії".

На підставі зібраних доказів організатору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.