Ryanair будет штрафовать пассажиров за нарушение поведения

Ирландская авиакомпания Ryanair вводит штрафы в размере 500 евро для пассажиров, которые нарушают правила поведения.

Об этом говорится на сайте компании.

В Ryanair отметили, что недопустимо, чтобы их клиенты страдали от ненужных неудобств из-за поведения одного недисциплинированного пассажира.

"Чтобы обеспечить нашим пассажирам и экипажу комфортные и безстрессовые условия путешествия, без ненужных неудобств, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров, мы ввели штраф в размере 500 евро, который будет наложен на любых пассажиров, высаженных из самолета в результате их неправомерного поведения", - сообщает пресс-служба компании.

Напомним:

Ирландский лоукостер Ryanair установил рекорд, перевезя 200,2 млн пассажиров за финансовый год, завершившийся в марте.