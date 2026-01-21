Експерти підрахували, в яких містах України оренда житла віднімає найбільше зарплати

Найбільшу частину зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Водночас у Львові на оренду доводиться витрачати 72% від зарплати, при цьому медіанна вартість оренди становить 18 тис. грн.

У Києві частка витрат на оренду складає 68% місячного бюджету, а медіанна вартість оренди – 16 тис. грн. В Івано-Франківську оренда однокімнатної квартири обходиться у 14,7 тис. грн, що відповідає 64% від медіанної заробітної плати.

Згідно з аналітикою, у Вінниці частка зарплати, яку потрібно заплатити за оренду однокімнатної складає 60%, а вартість 12 тис. грн. У Луцьку оренда забирає 56% зарплати, а медіанна вартість житла становить 14 тис. грн. У Рівному на оренду доводиться 55% доходу при медіанній вартості 11 тис. грн.

У Полтаві цей показник складає 53%, а медіанна вартість оренди – 10 тис. грн, у Житомирі – 10 тис. грн (50%), у Чернівцях – 11,3 тис. грн (50%).

За даними дослідження, міста із більш помірним рівнем витрат на оренду відповідно до рівня заробітної плати:

Черкаси – 48% доходу, медіанна вартість оренди 10 тис. грн.

– 48% доходу, медіанна вартість оренди 10 тис. грн. Хмельницький – 44%, 10 тис. грн.

– 44%, 10 тис. грн. Дніпро – 44%, 10 тис. грн.

– 44%, 10 тис. грн. Кропивницький – 43%, 8 тис. грн.

– 43%, 8 тис. грн. Чернігів – 37%, 6,5 тис. грн.

– 37%, 6,5 тис. грн. Суми – 34%, 6 тис. грн.

Як йдеться в аналітиці, найнижча частка витрат на довгострокову оренду однокімнатної квартири зафіксована у містах, що наближені до зони бойових дій.

Зокрема, у Запоріжжі на оренду доводиться витрачати 29% заробітної плати, при медіанній вартості оренди 5,5 тис. грн. У Харкові цей показник складає 25% доходу, а медіанна вартість оренди становить 5 тис. грн.

Найменшу ж частку від медіанної зарплати серед обласних центрів України українці витрачають у Херсоні – 15% доходу, де медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири складає 3,7 тис. грн.

Нагадаємо:

У 2025 році у сегменті довгострокової оренди квартир по Україні знизилися і попит, і пропозиція – на 3% за рік. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%, причому найбільше подорожчали трикімнатні квартири (+21%)