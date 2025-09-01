Напої та омивачі: "Укрнафта" суттєва наростила непаливні продажі
"Укрнафта" заявила, що її непаливні продажі у першому півріччі 2025 зросли майже на 75% порівняно з аналогічним періодом 2024.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"По групам товарів: гарячі та холодні напої +100%, хотдоги +50%, омивачі власної марки UKRNAFTA +80%, оригінальний AdBlue +35%", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що картками та талонами UKRNAFTA вже користується більше ніж 8,3 тисячі клієнтів.
Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта" забезпечує паливом прифронтові регіони - запорізький, харківський, дніпровський і херсонський напрямки - через 59 АЗК.