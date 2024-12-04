В "Укрнафті" розповіли, як забезпечують паливом прифронтові регіони

ПАТ "Укрнафта" забезпечує паливом прифронтові регіони - запорізький, харківський, дніпровський і херсонський напрямки - через 59 АЗК.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Кожна із цих АЗК підтримує життя цивільного населення, гарантує мобільність військових та ефективну діяльність волонтерів, що везуть допомогу нашим захисникам на фронт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботу комплексів забезпечують майже 600 співробітників компанії.

"Для Ukrnafta реалізація пального в прифронтових регіонах не тільки про бізнес, а й про соціальну відповідальність", - уточнили в компанії.

Нагадаємо:

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 547 АЗК - 462 власних і 85 в управлінні.