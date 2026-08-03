Укрпошта просить НБУ переглянути вимоги щодо персональних даних у квитанціях

За вимогою Нацбанку, із 1 серпня на паперових квитанціях Укрпошти друкуватимуться додаткові персональні дані платника, але Укрпошта просить переглянути цю вимогу і дозволити друкувати лише мінімально необхідну для надання платіжної послуги інформацію.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

Із 1 серпня на паперових квитанціях Укрпошти під час оплати комунальних послуг, отримання відправлень із післяплатою та інших платіжних операцій на паперових квитанціях (платіжних дорученнях) друкуватимуться додаткові персональні дані у вигляді РНОКПП (податковий номер) платника.

Такі вимоги встановив Національний банк України для всіх надавачів платіжних послуг.

Одночасно Укрпошта звернулася до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією переглянути цей підхід і залишати на паперових квитанціях (платіжних дорученнях) лише мінімально необхідну інформацію для надання платіжної послуги.

Вимоги НБУ поширюються на банки, поштових операторів та інших надавачів платіжних послуг. Для Укрпошти, відповідно до плану розробленого на вимогу НБУ, зміни щодо зазначення РНОКПП застосовуються з 1 серпня.

На паперових квитанціях (платіжних інструкціях) зазначатимуться:

повне прізвище, ім'я та по-батькові платника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

повний номер банківської картки (при оплаті карткою/поповненні).

Якщо цих верифікованих даних немає в системі, клієнта попросять повідомити їх, якщо є – підтвердити.

В Укрпошті заявили, що виконують вимоги НБУ в повному обсязі, але компанія пропонує уряду та НБУ передавати повні персональні дані захищеними електронними каналами, а на паперових квитанціях залишати лише мінімально необхідну або закодовану інформацію.

"Це дозволить виконати вимоги щодо моніторингу операцій й водночас краще захистити персональні дані клієнтів. Це особливо важливо для людей старшого віку та жителів невеликих населених пунктів, які звикли зберігати паперові квитанції як підтвердження оплати", – пояснили в Укрпошті..

Через Укрпошту проходить понад 18% усіх комунальних платежів країни, а в багатьох громадах компанія залишається єдиним доступним надавачем фінансових послуг.

"У США закон FACTA та правила платіжних систем забороняють друкувати повні номери банківських карток. У країнах Європейського Союзу діє принцип мінімізації персональних даних. Тож чому одна з найбільш цифровізованих країн світу повертається до практики друку повних персональних даних на паперових квитанціях?" — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"НБУ багато років тому отримав право (ексклюзивне, ні в кого його немає) видавати регуляторні акти БЕЗ юстування, тобто без перевірки урядом і Міністерством юстиції на відповідність", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Із 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень, Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси – клієнтам не довелося вручну розраховувати нові митні ставки.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня всі країни ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок: якщо ПДВ не сплачений, "Укрпошта" одразу оформлюватиме і його.