НБУ повідомив про залишок на рахунку для потреб оборони: скільки грошей надійшло у січні

Віктор Волокіта — 3 лютого, 15:26
У січні 2026 року на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 4,2 млрд грн, залишок коштів становив понад 26,2 млрд грн станом на 1 лютого.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 151 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 129 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Нацбанк перерахував майже 126 млрд грн, у січні 2026 року – понад 3,3 млрд грн.

Зокрема, було перераховано на оборонні потреби:

  • Національної гвардії – понад 1 649 млн грн;
  • Національної поліції – 1 650 млн грн;
  • Міністерства оборони – понад 38 671 млн грн (12.01.2026 – 2 004 млн грн);
  • Державної прикордонної служби – 999,5 млн грн;
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – понад 8 179 млн грн;
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;
  • РНБО – майже 40,1 млн грн;
  • Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;
  • СБУ – понад 784,1 млн грн;
  • військових частин – понад 286,9 млн грн;
  • ГУР – понад 1 491 млн грн;
  • Агенції оборонних закупівель – 70 666 млн грн (14.01.2025 – 1 276 млн грн);
  • оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 1 149 млн грн.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 20 млрд грн, а загалом за рік – майже 97 млрд грн.

