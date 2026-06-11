Найбільше донатів за пом’якшення вироку суду – у справах про переправлення чоловіків через кордон

В Україні стало звичною практикою, коли обвинувачений визнає провину, переказує кошти на оборону, а суд враховує це для пом'якшення покарання, при чому найчастіше донат зустрічається в справах про незаконне переправлення чоловіків через кордон.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Редакція зібрала та верифікувала понад 720 судових рішень і пресрелізів, у межах яких нарахувала щонайменше 1,9 млрд грн донатів на армію та військові фонди.

Найчастіше донат на ЗСУ зустрічається в справах про незаконне переправлення чоловіків через кордон. Таких вироків нарахували 335 – більше, ніж за будь-якою іншою статтею Кримінального кодексу у вибірці ЕП.

Середній внесок організатора переправлення становить 123 тис. грн, а найбільший сягнув 1,5 млн грн. Кількість справ із згадкою донатів у вироках зросла з 36 у 2022 році до майже сотні у 2026-му.

Серед засуджених без донату за ґрати пішов майже кожен шостий – 17%. Серед тих, хто переказав кошти на армію, реальний строк отримали лише 7%.

Нагадаємо:

За угодою зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою ексголова Верховного суду Всеволод Князєв сяде до в'язниці на 5 років з конфіскацією частини майна, а також сплатить 1,1 млн дол. на користь ЗСУ.