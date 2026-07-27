ВАКС стягнув у дохід держави гроші від продажу авто експосадовця Мін'юсту

Суд визнав необґрунтованим активом дохід понад 900 тисяч гривень, який отримаа від продажу автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER експосадовець Міністерства юстиції.

Про повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до колишнього посадовця Міністерства юстиції та ще однієї особи про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Суд визнав необґрунтованим активом дохід у розмірі 909 600 грн, отриманий від продажу автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE 2021 року випуску.

Цей автомобіль, який у вересні 2024 року продали за 4 200 000 грн, суд раніше вже визнав необґрунтованим активом та стягнув у дохід держави його вартість.

За рішенням суду, суму в понад 909 тисяч гривень буде стягнуто в дохід держави з відповідачів у рівних частинах – по 454 800 грн з кожного.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо:

Раніше Верховний Суд підтвердив законність стягнення авто за 3,3 мільйона гривень з чиновника Мін'юсту, яке придбала донька посадовця в його інтересах. Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованого активу, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту Вадим Кірієнко.