РФ вдарила по центру Прилук: є загиблі, пошкоджено підприємство, ТЦ та супермаркет

Близько 10 ранку 19 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, під ударом – одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.

"На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу", – поінформував він.

Відповідні служби працюють на місці атаки.

Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині.