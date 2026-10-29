НБУ може переказати до бюджету 70 млрд грн прибутку у 2027 році – Пишний

Наступного року НБУ може переказати до бюджету 70 млрд грн прибутку, але показники прибутку за 2026 рік залежать від фактичного стану української економіки.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Але задекларована сума в 70 млрд грн не є остаточною, зауважив він.

За його словами, НБУ вже має прогноз прибутку і передав дані Міністерству фінансів, щоб ці кошти врахували про формуванні Державного бюджету на 2027 рік.

"Прибуток ніколи не був основною метою діяльності Національного банку. Для нас не важко заробити прибуток, але ціна для економіки може бути катастрофічною. Адже до уваги береться багато параметрів: ліквідність, операції уряду, процентні ставки, валютний курс…", – зазначив він.

Нагадаємо:

Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року українська економіка скоротиться на 0,4%. Раніше там прогнозували зростання на 1,8%.

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%, наступного року вона сповільниться до 7,3% рік до року.