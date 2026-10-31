НБУ побив два рекорди, стримуючи падіння гривні

Національний банк України у жовтні 2026 року продав на валютному ринку майже $6 млрд, встановивши історичний місячний рекорд валютних інтервенцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на статистику НБУ.

Попередній місячний рекорд був встановлений у вересні, Нацбанк продав $5,52 млрд.

За останній тиждень жовтня продаж валюти зріс на 52,4%, до $1,82 млрд. Це також історичний максимум: попередній тижневий рекорд становив $1,63 млрд наприкінці 2024 року.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу 29 жовтня пояснив тиск на гривню одночасним зростанням бюджетних видатків і скороченням пропозиції валюти від аграріїв та металургів через руйнування логістики.

За його словами, збільшення видатків підвищило попит на валюту, тоді як пошкодження експортної інфраструктури обмежило її надходження на ринок. Для покриття цієї різниці Нацбанк наростив інтервенції.

Нагадаємо:

29 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 16% до 16,5%, пояснивши рішення посиленням цінового тиску та погіршенням інфляційних очікувань. Регулятор зазначив, що це має підтримати привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку.