За 10 місяців митники виявили порушень на майже 11 мільярдів гривень

За 10 місяців 2025 року митні органи виявили 8 084 порушень митних правил на 10,7 млрд грн.

Про це інформує Державна митна служба.

У 2934 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 966 млн гривень, зазначено у повідомленні.

Зокрема:промислових товарів на 668 млн грн, транспортних засобів на понад 169 млн грн, валюти на 69 млн грн та продовольчих товарів на 60 млн грн.

"У 1777 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 52 млн грн, стягнуто до Держбюджету 51 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період", – говориться у повідомленні.

"На розгляд до суду митницями передано 4 613 справ про порушення митних правил на суму понад 10,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 4 млрд грн", – зазначає митна служба.

Нагадаємо:

За результатами роботи у жовтні 2025 року митниця перерахувала до бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн перевищує результат жовтня минулого року.

За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн, у 2 324 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 728 млн гривень

Раніше повідомлялося, що за три квартали 2025 року за "митним безвізом" було оформлено понад 95 тисяч декларацій, що уже перевищило загальну кількість декларацій за минулий рік.

В липні президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.