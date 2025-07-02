Зеленський підписав закон щодо адмінвідповідальності за порушення митних правил

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Про це у Telegram повідомляє Верховна Рада України.

"Документ гармонізує положення Митного кодексу України з конституційною практикою та сучасними європейськими підходами у сфері митного правозастосування", – говориться у повідомленні.

Зокрема, він розділяє підходи для визначення розміру штрафу в залежності від органу, яким він накладається; змінює підходи щодо обов'язковості конфіскації товарів.

Документ також врегульовує питання щодо звільнення від відповідальності волонтерів, які до 1 квітня 2024 року передавали для потреб ЗСУ автомобілі, що були ввезені в режимах транзиту або тимчасового ввезення.

У пояснювальній записці до законопроєкту говориться про необхідність виконання рішень Конституційного Суду України за результатами розгляду конституційних скарг осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

"У цих рішеннях Конституційний Суд України зазначив, що законодавець зобов’язаний обирати той вид адміністративного стягнення, який менш обтяжливий для прав і свобод особи у конкретному випадку", – зазначали автори законопроєкту.

Законодаваць "насамперед має визначити адекватну міру адміністративної відповідальності для досягнення її мети, тоді як суди забезпечують індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи у межах законодавчо визначеної санкції", – говориться у пояснювальній записці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн. Як інформувала Державна митна служба, у 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень.

Також повідомлялося, що Державна митна служба передала на потреби захисників України конфіскованих товарів і транспортних засобів на 651,3 млн грн. Найчастіше передавали автомобілі (1388 шт. на 234 млн грн і запчастини до них — на 63 млн грн). Серед конфіскату – літак вартістю 4,1 млн грн.