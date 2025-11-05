У жовтні митні платежі поповнили держбюджет на 67 мільярдів гривень

За результатами роботи у жовтні 2025 року митниця перерахувала до бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн перевищує результат жовтня минулого року.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"На основі даних митних оформлень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги оподаткованого імпорту товарів у жовтні збільшились на 22%", – говориться у повідомленні.

При цьому основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження цього місяця, стали:

- нафтопродукти – 17 млрд грн;

- автомобілі легкові – 5,1 млрд грн;

- газ природний, гази нафтові – 2 млрд грн;

- електрогенераторні установки – 997,5 млн грн;

- апарати електричні телефонні – 932,5 млн грн;

- моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – 735,1 млн грн;

- частини та пристрої транспортних засобів – 709,5 млн грн;

- продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники – 701,8 млн грн;

- вугілля кам'яне, антрацит – 683,5 млн грн;

- трактори, за винятком тракторів товарної позиції 8709 – 657,6 млн грн;

- шини та покришки пневматичні гумові нові – 605,3 млн грн.

Нагадаємо:

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.