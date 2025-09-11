З 1 жовтня набирають чинності новації щодо ПДВ: що змінюється

З 1 жовтня 2025 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".

Про це інформує Державна податкова служба.

У повідомленні говориться про низку змін щодо оподаткування податком на додану вартість.

"До 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій з постачання електричної енергії, вугілля та/або продуктів його збагачення, централізованого водопостачання та водовідведення", – зазначає ДПС.

У той же час запроваджується нова податкова пільга з ПДВ. Так, йдеться про застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ при передачі меліоративних систем, що перебувають у державній та комунальній власності

"Таке звільнення застосовується у разі, якщо передача систем здійснюється безоплатно і лише організаціям водокористувачів відповідно до Закону України від 17 лютого 2022 року № 2079-ІХ "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель", уточнюють податківці.

ДПС звертає увагу, що ця пільга є тимчасовою та буде діяти до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

При застосуванні пільги податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПКУ не нараховуються.

"Організація водокористувачів – це неприбуткова юридична особа, створена власниками та/або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення", – зазначено у повідомленні.

Така організація створена для забезпечення використання, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування меліоративної мережі організації.

