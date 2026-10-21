Деякі українські виробники сталі закриваються через мита ЄС – євродепутатка

Європейські мита на сталь та викиди напряму впливають на українські металургійні підприємства, деякі з них не можуть отримати дозвіл на експорт через небажання регулюючих органів ЄС відвідувати ці підприємства та перевіряти дотримання правил.

Про це під час Експортного форуму ЕП заявила депутатка Європейського парламенту Карін Карлсбро.

Карлсбро заявила, що нові квоти на імпорт сталі, які б мали першочергово впливати на імпорт з Китаю мають вплив на Україну.

"Це рух у неправильному напрямку", – сказала Карлсбро.

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Вона також згадала про карбонове мито ЄС (CBAM). Усередині ЄС країни платять за викиди вуглецю через систему торгівлі викидами (EU ETS), тоді як зовнішні актори платять окреме мито – CBAM.

"Я особисто бачила підприємства, які закрились не тільки через високу ціну електроенергії або війну, але й через CBAM", – додала Карлсбро.

Вона також згадала приклад візиту сталевої фабрики у Дніпрі, яка працює на електроенергії, що не підпадає під дію CBAM, однак ніхто з представників ЄС не захотів відвідати підприємство і верифікувати цього, тому мито щодо нього застосовують.

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"Здається немає жодного мита, яке б було націлене на Україну, але ми бачимо складну ситуацію з металургією в Україні, тому ми могли б розглянути шляхи для тимчасових виключень для України стосовно цих правил", – заявила євродепутатка.

Нагадаємо:

Європейський Союз веде перемовини з Україною про звільнення української сталі від Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – ключового заходу ЄС з охорони клімату.