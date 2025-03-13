Акції європейських виробників вантажівок падають: причина

Акції європейських виробників вантажівок різко подешевшали після того, як Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) оголосило про плани переглянути правила щодо шкідливих викидів, запроваджені адміністрацією Байдена.

Про це пише Reuters.

Найбільших втрат зазнав Daimler Truck, чиї акції впали на 7%. Також значно подешевшали акції Volvo та Traton – приблизно на 3%.

Аналітики пояснюють, що раніше автотранспортні компанії могли активніше закуповувати вантажівки напередодні впровадження жорсткіших норм, що стимулювало б попит. Тепер цей сценарій виглядає малоймовірним.

EPA також переглядає екологічні правила 2022 року, які спрямовані на скорочення викидів смогу та сажі. Агентство заявило, що вони суттєво підвищують вартість вантажівок.

Сполучені Штати є ключовим ринком для Daimler Truck, який інвестував значні кошти в екологічно чисті технології.