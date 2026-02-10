Україна ризикує недоотримати 1,4 мільярда євро фіндопомоги ЄС – аналітики

Україна недоотримала 3,7 млрд євро фінансової підтримки від ЄС за 2025 рік через невиконання індикаторів Плану України, а нині ризикує недоотримати ще 1,4 млрд євро за І квартал 2026 року.

Про це пише Консорціум незалежних аналітичних центрів RRR4U.

Аналітики попереджають про критичне гальмування у виконанні Плану України.

"Ризик недоотримати ще щонайменше 1,4 млрд євро за І квартал 2026 року є надзвичайно високим. Причина – низка законопроєктів, які є основою міжнародних зобов'язань, "застрягли" у Верховній Раді на різних стадіях розгляду без чіткої перспективи ухвалення", – говориться у повідомленні.

Консорціум (Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації та DiXi Group) зазначає, що більшість таких індикаторів передбачають не просто ухвалення законів, а набрання ними чинності.

Відтак голосування має відбуватись щонайменше за місяць до дедлайну (з огляду на випадки блокуючих постанов та часу, необхідного Президенту для розгляду і підписання законів).

Серед зобов'язань, які Україна не виконала в 2025 році – прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (500 млн євро) – серед "найдорожчих" за ціною невиконання, говориться у публікації.

Також йдеться про скасування призупинення дії закону про державну допомогу: відновлення контролю державної допомоги та гармонізація із acquis ЄС (273 млн євро) та про набрання чинності законодавством щодо вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювану енергетику (273 млн євро).

Крім того, йдеться про набрання чинності змінами до законодавства, якими буде визначено спеціальний статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (273 млн євро) та підтримку розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (273 млн євро).

Консорціум RRR4U наголошує на необхідності пришвидшити розгляд та ухвалення законів, що входять до Плану України.

"Кожен тиждень зволікання не лише відтерміновує необхідні реформи, а й створює "дірки" в державному бюджеті, які неможливо буде перекрити без зовнішньої допомоги", – говориться у повідомленні.

У другому випуску позиційної записки "Червоні лінії для Парламенту" незалежні аналітичні центри закликали парламентарів розглянути наведені законодавчі ініціативи як пріоритетні та забезпечити їхнє схвалення у встановлені міжнародними домовленностями терміни.

Нагадаємо:

У 2025 році Мінфін залучив 52,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, яке дозволило в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму.

Влітку минулого року Центр економічної стратегії попереджав, що Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ, передбачених у програмі Ukraine Facility.

Раніше повідомлялося, що транш фіндопомоги Ukraine Facility уріжуть через зірвані реформи, а скасування торгових преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.