Єврокомісія вигадала, як вдарити по енергетичному зв’язку Угорщини та Словаччини з РФ

Єврокомісія пообіцяла запропонувати мита на російську нафту на тлі зростаючого тиску з боку Трампа.

Про це пише сайт Euronews.com.

"Європейська Комісія працює над новою пропозицією щодо накладення мит на російську нафту, яка все ще надходить на єдиний ринок через Угорщину та Словаччини. Додаткові мита повинні підвищити матеріальні витрати для обох країн і, отже, стимулювати їх терміново шукати альтернативних постачальників", – говориться у повідомленні.

Очікується, що запровадження мит на російську нафту зробить менш привабливими енергетичні зв’язки Угорщини та Словаччини з Москвою.

"Ми у свій час представимо те, що маємо на думці з цього приводу", - сказав Олоф Гілл, заступник речника Комісії. Він зазначив, що ініціатива буде відокремлена від 19-го пакету санкцій.

ЄС запровадив повну заборону на російську сиру та перероблену нафту у 2022 році в рамках своєї великої санкційної системи у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Угорщина ж та Словаччина, дві країни-члени без виходу до моря, отримали виняток, який дозволив їм продовжувати закупівлі через трубопровід "Дружба", говориться у повідомленні.

"Цей виняток, який мав бути тимчасовим, ніколи не було переглянуто. Але тепер Дональд Трамп виніс це на перший план. Американський президент публічно закликав європейські країни негайно припинити закупівлю російської нафти як засіб тиску на Кремль та завершення війни в Україні", – пише Euronews.com.

Урсула фон дер Ляєн, гоорва уомісії, пообіцяла президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорку, що блок має намір усунути "залишки нафти та газу", що постачаються з Росії до ЄС.

"Ми вже скоротили постачання газу з Росії і повністю вийшли з російського вугілля і також масово скоротили постачання нафти, але ще дещо постачається на європейський континент", - сказала фон дер Ляєн.

"Ми запроваджуємо санкції на ті порти, з яких, наприклад, імпортується зріджений природний газ з Росії. Ми хочемо накласти мита на поставки нафти, які все ще надходять до Європейського Союзу", – зазначила вона.

Але наразі комісія відмовилася надати додаткові деталі щодо мит.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що виконавчий орган Євросоюзу переглядає питання подальшого імпорту російської нафти через трубопровід "Дружба", що постачає сировину до Угорщини зі Словаччиною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати газ і нафту до Словаччини, якщо вони не російські.