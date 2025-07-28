Єврокомісія припускає, що Temu продає незаконні товари: можливий штраф – 6% річного обороту

Єврокомісія попередньо визнала, що китайський маркетплейс Temu порушує закон ЄС про цифрові послуги (DSA).

Про це йдеться на сайті Комісії.

Зазначається, що торговий майданчик не вживає достатніх заходів, щоб запобігти продажу нелегальних товарів.

Докази свідчать про високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з незаконними товарами на платформі. Аналіз таємного покупця, проведений Комісією, показав, що споживачі, які здійснюють покупки на Temu, з великою ймовірністю знайдуть серед пропозицій товари, що не відповідають вимогам, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка.

Комісія повідомила, що продовжить розслідування, розпочате у жовтні 2024 року, щодо інших можливих порушень.

Зазначається, що попередні висновки не впливають на остаточний результат розслідування, оскільки Temu тепер має можливість скористатися своїм правом на захист, вивчивши матеріали розслідування Комісії та надаючи письмову відповідь на попередні висновки.

Якщо попередні висновки будуть остаточно підтверджені, Комісія ухвалить рішення про невідповідність, в якому буде встановлено, що Temu порушує статтю 34 Закону про захист даних (DSA). Таке рішення може призвести до штрафів у розмірі до 6% від загального світового річного обороту постачальника та зобов'язати постачальника вжити заходів для усунення порушення, повідомляє ЄК.

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