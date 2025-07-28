Еврокомиссия предполагает, что Temu продает незаконные товары: возможный штраф – 6% годового оборота

Еврокомиссия предварительно признала, что китайский маркетплейс Temu нарушает закон ЕС о цифровых услугах (DSA).

Об этом говорится на сайте Комиссии.

Отмечается, что торговая площадка не принимает достаточных мер, чтобы предотвратить продажу нелегальных товаров.

Доказательства свидетельствуют о высоком риске для потребителей в ЕС столкнуться с незаконными товарами на платформе.Анализ тайного покупателя, проведенный Комиссией, показал, что потребители, совершающие покупки на Temu, с большой вероятностью найдут среди предложений товары, не соответствующие требованиям, такие как детские игрушки и мелкая электроника.

Комиссия сообщила, что продолжит расследование, начатое в октябре 2024 года, в отношении других возможных нарушений.

Отмечается, чтопредварительные выводы не влияют на окончательный результат расследования, поскольку Temu теперь имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту, изучив материалы расследования Комиссии и предоставляя письменный ответ на предварительные выводы.

Если предварительные выводы будут окончательно подтверждены, Комиссия примет решение о несоответствии, в котором будет установлено, что Temu нарушает статью 34 Закона о защите данных (DSA). Такое решение может привести к штрафам в размере до 6% от общего мирового годового оборота поставщика и обязать поставщика принять меры для устранения нарушения, сообщает ЕК.

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