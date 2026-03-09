Україна відкрила новий ринок збуту – зможе експортувати саджанці до ЄС

Відкрито ринок Європейського Союзу для експорту рослин для посадки вишня звичайна (Prunus cerasus) та вишня сиза (Prunus canescens), що походять з України, а також їх гібридів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Йдеться, що відтепер є можливість ввезення на територію ЄС нещеплених рослин для посадки Prunus cerasus та Prunus canescens віком до двох років, без листя, що походять з України, а також їх гібридів.

"Кожен вантаж повинен відповідати встановленим фітосанітарним вимогам і супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом. Невідповідність вимогам країни-імпортера є підставою для відмови у його видачі — а отже, й у здійсненні експорту", – зазначили в Держпродспоживслужбі.

Зокрема, для повноцінного експорту садивного матеріалу Prunus cerasus Україна має подати запит на визнання еквівалентності системи сертифікації ЄС для цього виду.

Нагадаємо:

Україна за підсумками 2025 року забезпечила доступ вітчизняних експортерів продукції тваринного та рослинного походження до 22 нових іноземних ринків, цей показник є рекордним за час повномасштабної війни.