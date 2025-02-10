Ціни на метали в США підскочили напередодні мит Трампа

Американські трейдери масово купують мідь, алюміній і сталь напередодні запровадження мит, які анонсував Дональд Трамп.

Про це пише Financial Times.

Трамп заявив, що запровадить 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, а також розглядає можливість мит на мідь. Ця новина спричинила різкий стрибок попиту на ринку США.

Різниця в цінах між американськими та європейськими ринками суттєво зросла. Ф'ючерси на мідь на біржі Comex у Нью-Йорку перевищили ціни в Лондоні більш ніж на 800 дол за тонну. Це рекордний розрив із початку 2020 року.

У понеділок мідь на Comex подорожчала на 2% і перетнула позначку 10 000 дол за тонну.

Мідь, яка надходить на склади Comex, оподатковується митами ще до її фактичного прибуття. Отже, трейдери намагаються закупити метал до набуття чинності нових зборів.

Мідь широко застосовується в електрообладнанні, а алюміній є ключовим матеріалом у виробництві автомобілів і літаків.

Очікується, що можливі мита особливо вдарять по канадських виробниках, які забезпечують США 44% імпортного алюмінію.

Нагадаємо:

ArcelorMittal побудує сучасний сталеливарний завод у Калверті, штат Алабама, прагнучи збільшити свої виробничі потужності для задоволення попиту автомобільного сектору США.

Обіцянка президента Дональда Трампа запровадити мита на імпорт міді та алюмінію в США призведе до зростання витрат для місцевих споживачів через скорочення внутрішнього виробництва та час, який знадобиться для відновлення галузі.