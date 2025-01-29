ЕС готовит санкции против алюминия РФ, 15 банков и "теневого флота" – Bloomberg

Европейский Союз предлагает постепенный запрет на импорт российского алюминия в рамках масштабного пакета санкций перед третьей годовщиной вторжения Кремля в Украину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пакет также содержит санкции, которые исключат около 15 банков из системы SWIFT, и меры против более 70 судов "теневого флота", привлеченных к перевозке российской нефти.

План предусматривает, что европейские покупатели смогут импортировать российский алюминий по квотам в течение одного года перед тем, как запрет полностью вступит в силу. Для внедрения этих планов требуется согласие всех стран-членов, и они могут быть изменены до официального представления.

Призывы к запрету российского алюминия раздаются с начала вторжения в Украину, и объемы поставок в ЕС постоянно снижаются, поскольку производители ищут альтернативных поставщиков.

Однако некоторые покупатели и государства-члены до сих пор сопротивлялись таким мерам, утверждая, что заменить некоторые ключевые продукты будет сложно.

Давление по ужесточению мер против металлургического сектора России возросло в последние месяцы. США и Великобритания в прошлом году запретили торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов, что сначала вызвало резкие колебания цен и повлекло перестройку глобальных торговых потоков.

По данным UN Comtrade, ЕС импортировал около 320 тысяч тонн необработанного алюминия из России за первые 11 месяцев 2024 года, что составляет 6% от общего объема импорта. Между тем поставки в Китай значительно возросли.

Напомним:

Компания Олега Дерипаски "Русал" планирует сократить производство металла на 250 000 тонн из-за сложной экономической ситуации.

Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой вследствие санкций, введенных США и Великобританией.

В российском гиганте "Русал" заявили, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.